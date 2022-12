Premiér: Ak SaS záleží na Slovensku, verím, že ponuku Matoviča prijme

Prečítajte si aj: Matovič ponúka SaS svoju demisiu



Bratislava 15. decembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) verí, že ak strane SaS záleží na Slovensku a občanoch, prijme ponuku ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Heger to považuje za férovú ponuku. Zároveň oznámil, že o 12.00 h sa stretáva so šéfom SaS Richardom Sulíkom.Matovič vo štvrtok oznámil, že ponúka SaS svoju demisiu na post ministra financií. Žiada za to stiahnutie podpisov pod návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporu štátnemu rozpočtu.