Premiér: Antifašizmus musí byť základom vzdelávacieho programu

Sereď 9. septembra (TASR) - Antifašizmus a pripomínanie si obetí holokaustu musí byť základnou chrbticou štátneho vzdelávacieho programu. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý si v pondelok v Múzeu holokaustu v Seredi pripomenul obete holokaustu a rasového násilia.



"Každý, kto chodí na strednú školu, by mal povinne navštíviť múzeum takéhoto charakteru..., nech aspoň na vlastné oči cez fotografie vidia, aké svinstvá napáchali nacisti a fašisti," skonštatoval Fico.



Upozornil, že svet je plný falošnosti a klamstva, keďže na jednej strane sa hovorí o napáchaných zločinoch, no na druhej strane sa plynutím času robia neuveriteľné kompromisy, ktoré urážajú obete holokaustu a rasového násilia.



"Všetci hovoríme o fašizme, nacizme, a pritom mlčky tolerujeme, že po Ukrajine pobehujú jednotky, ktoré majú úplne jasné označenie, ktoré je napojené na hnutia, ktoré považujeme dnes za nebezpečné a zakázané. Keďže ide o geopolitický súboj, tak to nikomu nevadí," vyhlásil premiér.



V súčasnosti sa podľa neho aj na Slovensku s veľkou ľahkosťou používa slovo fašista. "Hneď ako máte nejaký iný názor, ste okamžite označený za fašistu. Preto chcem za týchto okolností vzdať hold obetiam, nie patetickou rečou, ale chcem vyzvať k činu. Medzinárodná spoločnosť by mala uznať, že na Ukrajine nemôžu bojovať jednotky, ktoré používajú nacistické označenia, ktoré sa často tak podľa všetkého aj správajú," uviedol.



Predseda vlády tvrdí, že je potrebné podstatne tvrdšie reagovať na urážky, keď niekto bez akýchkoľvek dôvodov niekoho označí za predstaviteľa hnutia, ktoré je odmietané na celom svete. Avizuje, že budúci rok si budeme pripomínať 80. rokov od skočenia 2. svetovej vojny a na Slovensku sa chystá celý rad podujatí.