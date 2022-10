Premiér apeluje na ľudí, aby neverili hoaxom a overovali si informácie

Ladomirová 1. októbra (TASR) - Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) apeluje na ľudí, aby v súčasnej ťažkej dobe boli obozretní a overovali si informácie, ktoré nájdu na internete. Uviedol to po sobotňajšej návšteve cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová v okrese Svidník, ktorý mal byť údajne zničený. Sú na ňom pochovaní ruskí a rakúsko-uhorskí vojaci.



"Je veľmi dôležité dávať veľký pozor na to, akým informáciám čelíme a preverovať si ich. Slovensko je krajina, ktorá je, žiaľ, na popredných miestach v európskych rebríčkoch v dôvere ľudí v dezinformácie a hoaxy. Je to niečo, čo spôsobuje práve v týchto ťažkých časoch nenávisť, ktorú nechceme, aby sa medzi obyvateľstvom šírila," povedal premiér a vyzval občanov, aby si overovali informácie, ktoré sú na internete, lebo mnohé nie sú pravdivé.



Je podľa neho veľmi dôležité, aby cintoríny, kde sú pochovaní padlí vojaci, boli spravované aj v súlade s historickými vývojmi a historickými informáciami. "Som rád, že starosta komunikuje s historikmi, ktorí prebádajú, ako cintorín v pôvodnej podobe vyzeral, aby sme mohli nielen tento, ale aj ďalšie dávať do pôvodnej podoby, práve z úcty voči padlým vojakom," vysvetlil premiér.



"Jediný zásah, ktorý sa stal na tomto cintoríne, je to, že pri každom kríži boli obrubníky. Odstránili sme ich, 100 rokov neboli, lebo tu bola lúka. V roku 2014 prebiehala rekonštrukcia, keď tu boli obrubníky a kríže osadené," povedal starosta obce Ladomirová Vladislav Cuper, ktorý po informácii o údajnom zničení cintorína čelil vyhrážkam. Spolu s historikmi a Pamiatkovým úradom SR sa chcú venovať tomu, aby cintorín dali do pôvodného stavu, ako vyzeral kedysi.



Ruská ambasáda v polovici septembra uviedla, že hroby dal starosta obce Ladomirová bagrom zrovnať so zemou a že preto posiela diplomatickú nótu slovenskému rezortu diplomacie. Starosta reagoval, že to nie je pravda a hroby zostali naďalej na svojich miestach. Polícia informácie Ruskej federácie označila za hoax.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pre TASR potvrdilo, že od Ruskej federácie obdržalo diplomatickú nótu, ktorú odstúpilo na príslušný rezort vnútra. Rezort diplomacie zdôraznil, že Slovensko plne rešpektuje ustanovenia medzivládnej dohody z roku 1995 o hroboch padlých vojakov a civilných obetí vojny a o hroby a pamätníky vojakov sa stará príkladne a s náležitou úctou.