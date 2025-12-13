< sekcia Slovensko
Premiér apeluje na odhaľovanie zločinov z rokov 2020 až 2023
Bratislava 13. decembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) chce zosilňovať tlak na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Upozorňuje na to, že má obrovské množstvo sklamaných voličov z toho, že rezort vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov páchaných v období rokov 2020 až 2023. Musia podľa neho prísť výsledky. Poukazuje na to, že na stole je obrovské množstvo dôkazov, ktoré treba spracovať a zákonným spôsobom predložiť. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.