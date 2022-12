Premiér avizoval riešenie výdavkových limitov

Bratislava 5. decembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) avizoval riešenie výdavkových limitov v rozpočte. Do zákona by sa podľa neho mala pridať "klauzula", ktorá by hovorila, že v čase, keď sa neuplatňujú pravidlá Európskej únie na rozpočty členských štátov, nebudú platiť ani výdavkové limity na Slovensku. Tento krok je podľa neho predkonzultovaný s Európskou úniou. Uviedol to v relácii RTVS 24 Interview :24.



Ako vysvetlil Heger, ak sa má budúci rok pomôcť občanom a firmám, nemožno zavádzať výdavkové limity. Konsolidovať financie podľa neho treba v dobrých časoch. Ako pripomenul, výdavkové limity sa rozhodlo zaviesť Slovensko a plánuje ich napĺňať. Uplatňovať by sa mali na ďalší rok. "Samotná Európska komisia už tretí rok po sebe neuplatňuje pravidlá na rozpočty členských štátov, lebo chápe, že sme v kríze, tak ich každý rok uvoľňuje," poznamenal.