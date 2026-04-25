Premiér avizuje balík krokov pre aspoň mierne povzbudenie ekonomiky

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Spomenul aj Benešove dekréty, ktoré sú podľa neho nezrušiteľné.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) avizuje balík krokov, ktoré by mohli aspoň mierne povzbudiť ekonomiku či znížiť tlak vysokých cien energií na našu konkurencieschopnosť. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti. Vyjadril zároveň nespokojnosť s tým, že na „urgentnú krízu v EÚ nedokáže Európska komisia ponúknuť urgentné celoeurópske riešenia“. Predseda vlády reagoval aj na návrh zákona, ktorý zakazuje voliť zo zahraničia poštou. Deklaroval, že budú trvať na jeho prerokovaní a urobia všetko pre jeho schválenie. Otázky júlového referenda označil za najhlúpejšie v celej histórii moderného Slovenska. Spomenul aj Benešove dekréty, ktoré sú podľa neho nezrušiteľné.





