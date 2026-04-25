Premiér avizuje balík krokov pre aspoň mierne povzbudenie ekonomiky
Na nadchádzajúci týždeň avizoval aj výjazdové rokovanie vlády v Ružomberku. Zároveň potvrdil, že poletí na samit do Arménska.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) avizuje balík krokov, ktoré by mohli aspoň mierne povzbudiť ekonomiku či znížiť tlak vysokých cien energií na našu konkurencieschopnosť. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti. Vyjadril zároveň nespokojnosť s tým, že na „urgentnú krízu v EÚ nedokáže Európska komisia ponúknuť urgentné celoeurópske riešenia“. Predseda vlády reagoval aj na návrh zákona, ktorý zakazuje voliť zo zahraničia poštou. Deklaroval, že budú trvať na jeho prerokovaní a urobia všetko pre jeho schválenie. Otázky júlového referenda označil za najhlúpejšie v celej histórii moderného Slovenska. Spomenul aj Benešove dekréty, ktoré sú podľa neho nezrušiteľné.
Slovensko má podľa premiéra malú, otvorenú a exportne orientovanú ekonomiku, ktorá citlivo reaguje na vonkajšie faktory, predovšetkým na výkyvy v hospodárskom raste silných ekonomík ako je Nemecko. „Jednoducho nemáme vlastné dostatočné zdroje na to, aby sme tieto vonkajšie vplyvy prebili domácimi prorastovými opatreniami. Napriek tomu nerezignujeme a o chvíľu sa budeme zaoberať celým balíkom krokov, ktoré môžu aspoň mierne povzbudiť ekonomiku či znížiť tlak vysokých cien energií na našu konkurencieschopnosť,“ povedal premiér.
Voľbu poštou zo zahraničia označil za príležitosť pre opozíciu ako s voľbami manipulovať. Každý, kto chce voliť, by mal podľa neho prísť na určené miesto a vykonať skutočnú tajnú voľbu. Kritizoval, že piatkové (24. 4.) rokovanie v Národnej rade SR o návrhu zákona, ktorý zakazuje voliť zo zahraničia poštou, bolo prerušené. „Opozícia bránila vládnemu poslancovi realizovať právo zákonodarnej iniciatívy. Už sme tu všeličo mali, no taký opozičný cirkus, aký predvádzajú v parlamente, nemá obdobu. Samozrejme, že budeme trvať na prerokovaní tohto návrhu zákona a urobíme všetko, aby bol schválený,“ doplnil Fico.
Kritizoval aj júlové referendum. Jeho otázky, ktoré sa budú týkať zrušenia tzv. doživotnej renty a obnovy Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, označil za hlúpe. „Demokracia je drahá vec, aj tento jej prejav nás bude stáť desať miliónov eur. Ide však o najhlúpejšie referendové otázky v celej histórii moderného Slovenska. Z celého opozičného referenda trčí len nenávisť, nič konštruktívne,“ podotkol.
Vyjadril sa aj k telefonátu s víťazom maďarských volieb Péterom Magyarom. Zopakoval, že z telefonátu jasne vyplynulo, že absolútnou prioritou v slovensko-maďarských vzťahoch sú pre budúceho premiéra Maďarska Benešove dekréty, čo je podľa Fica škoda. „Ja mám iné priority. Aby sa Maďarom na Slovensku dobre žilo, aby vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom boli naďalej priateľské, aby sme nadviazali na všetko pozitívne vo vzájomných vzťahoch, čo sme za roky spolupráce dosiahli s odchádzajúcim premiérom Viktorom Orbánom,“ doplnil s tým, že urobí všetko, aby sa vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom vyvíjali aj naďalej pokojne. „Benešove dekréty sú však nezrušiteľné a tvoria integrálnu súčasť nášho právneho poriadku ako právne záväzné akty upravujúce pomery po skončení druhej svetovej vojny,“ poznamenal Fico.
V súvislosti s vývojom okolo ropovodu Družba, ktorý bol opätovne sfunkčnený, považuje za evidentné, že nebol poškodený a jeho zatvorenie malo poškodiť Orbána vo voľbách a slovenskú vládu. Zároveň informoval, že v piatok v neformálnom rozhovore s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou vyslovil názor, že by ho neprekvapilo, keby sa po získaní 90-miliardovej pôžičky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodol Družbu opäť znefunkčniť. „Budem v takom prípade veľmi zvedavý na reakciu EÚ a predovšetkým EK,“ povedal.
Premiér spomenul aj organizovanie celoslovenských osláv 1. mája v okolí Bánoviec nad Bebravou. „Aj keď sa 1. máj spája aj so vstupom Slovenskej republiky do EÚ, pre nás je to predovšetkým sviatok práce, mieru a krásnych ľudových tradícií,“ poznamenal.
Na nadchádzajúci týždeň avizoval aj výjazdové rokovanie vlády v Ružomberku. Zároveň potvrdil, že poletí na samit do Arménska. „Nebude voľný ani víkend, pôjdem do Prahy osobne zablahoželať hereckej ikone pani Bohdalovej k významnému životnému jubileu, potom letím do Arménska na samit. V našom vládnom lietadle zvezieme aj rakúskeho spolkového kancelára, budeme mať veľa času na bilaterálnu agendu,“ uviedol.
