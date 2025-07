Premiér avizuje pomoc pri náhrade škôd po víchrici na východe SR

Bratislava 10. júla (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizuje pomoc vlády pri náhrade škôd po víchrici na východnom Slovensku. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.



„Všade tam, kde to bude možné, podá vláda pri náhrade škôd pomocnú ruku. Rovnako verím, že štátna humanitárna pomoc, ktorú riadi ministerstvo práce, fungovala a funguje efektívne,“ poznamenal.



Predsedu vlády mrzia škody, ktoré počasie napáchalo. „Ako malý chlapec som na dedine vždy vnímal štyri ročné obdobia. Prívalové dažde, obrovské búrky a víchrice boli výnimočné, no dnes sa stávajú bežnou súčasťou nášho života,“ dodal.



Východné Slovensko zasiahol tento týždeň silný vietor a dážď. Spôsobil rozsiahle materiálne škody na majetku obyvateľov, infraštruktúre a dopravných sieťach. Vo viacerých lokalitách pre počasie vyhlásili mimoriadne situácie.