< sekcia Slovensko
Premiér avizuje predpis k ústave ohľadne homosexuálnych manželstiev
Premiér sa v odpovedi poslancom dotkol sporov s Európskou komisiou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. mája (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) požiadal poslancov Národnej rady (NR) SR, aby prijali tzv. vykonávacie predpisy k Ústave SR, aby bolo jasné, že homosexuálne páry, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, sa nemôžu domáhať uznania tohto manželstva na slovenských matrikách. Vyhlásil to vo štvrtkovej hodine otázok v parlamente. Slovenská ústava totiž definuje manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou.
Premiér sa v odpovedi poslancom dotkol sporov s Európskou komisiou. Vláda sa podľa neho opäť „v rámci svojej suverénnej politiky“ dostáva do sporných momentov v súvislosti s eurokomisiou. Zdôraznil, že sa podarilo prijať zmenu ústavy, kde sa zakotvila definícia manželstva, existencia dvoch pohlaví a prednosť slovenského práva v otázkach národnej identity pred medzinárodným právom.
„Rešpektujem, že sa to Európskej komisii nepáči a začína viesť voči nám konanie a chce nás presvedčiť, že to máme zmeniť. Ja mám na to iný názor, dokonca si myslím, že musíme urýchlene, a chcem vás o to poprosiť a požiadať, prijať vykonávacie predpisy k Ústave SR, aby sa nám nestalo, že niekde v nejakej krajine uzatvorí manželstvo nejaký homosexuálny pár a potom príde sem na Slovensko a v rozpore s ústavou sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné,“ vyhlásil premiér.
Podľa Fica musí existovať právny predpis nižšej právnej sily, ako je ústava, ktorý bude stanovovať podmienky, kedy môže matrikár k nejakému zápisu pristúpiť alebo nepristúpiť. „Potom načo sme zmenili Ústavu SR?“ pýtal sa. Odkázal poslancom, že túto zmenu bude treba urobiť.
Premiér sa v odpovedi poslancom dotkol sporov s Európskou komisiou. Vláda sa podľa neho opäť „v rámci svojej suverénnej politiky“ dostáva do sporných momentov v súvislosti s eurokomisiou. Zdôraznil, že sa podarilo prijať zmenu ústavy, kde sa zakotvila definícia manželstva, existencia dvoch pohlaví a prednosť slovenského práva v otázkach národnej identity pred medzinárodným právom.
„Rešpektujem, že sa to Európskej komisii nepáči a začína viesť voči nám konanie a chce nás presvedčiť, že to máme zmeniť. Ja mám na to iný názor, dokonca si myslím, že musíme urýchlene, a chcem vás o to poprosiť a požiadať, prijať vykonávacie predpisy k Ústave SR, aby sa nám nestalo, že niekde v nejakej krajine uzatvorí manželstvo nejaký homosexuálny pár a potom príde sem na Slovensko a v rozpore s ústavou sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné,“ vyhlásil premiér.
Podľa Fica musí existovať právny predpis nižšej právnej sily, ako je ústava, ktorý bude stanovovať podmienky, kedy môže matrikár k nejakému zápisu pristúpiť alebo nepristúpiť. „Potom načo sme zmenili Ústavu SR?“ pýtal sa. Odkázal poslancom, že túto zmenu bude treba urobiť.