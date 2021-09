Premiér: B. Kollár neúčasťou v pracovnej skupine nedodržal dohodu

Bratislava 26. septembra (TASR) – Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) neúčasťou v pracovnej skupine pre obnovu dôvery v právny štát nedodržal dohodu. Počas nedeľnej diskusnej relácie TV Markíza Na telo to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).



Šéf vládneho kabinetu zdôraznil, že preskúmanie zúženia sporného paragrafu 363 Trestného poriadku vyplýva z programového vyhlásenia vlády. „Ak sa nezúčastňuje na preskúmavaní, myslím si, že nedodržal dohodu a nie je to podľa mňa korektný prístup,“ povedal.



Ďalej vyhlásil, že ak si má vybrať spravodlivosť bez ústavnej väčšiny alebo ústavnú väčšinu, vyberie si prvú možnosť. Tvrdí, že urobí všetko pre to, aby mala koalícia dostatočnú parlamentnú podporu a aby bola obnovená dôvera v právny štát. Naznačil, že v tejto súvislosti komunikoval aj s nezaradeným poslancom Tomášom Valáškom.



„Keď sa s Kollárom rozprávam, hovorí mi, že chce dovládnuť. Ešte ani raz som od neho medzi štyrmi očami nepočul, že chce z koalície odísť alebo, že by nebol za spravodlivosť,“ dodal Heger. Nesúhlasí s tvrdením, že by bol generálny prokurátor bez sporného paragrafu 363 štatista. „Úloha generálneho prokurátora nemôže stáť na jednom paragrafe,“ zdôraznil.