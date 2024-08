Premiér: B. Susko rozhodol v prípade D. Kováčika zákonne a spravodlivo

Bratislava 7. augusta (TASR) - Rozhodnutia ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) podať dovolanie a prepustiť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z väzenia sú spravodlivé a zákonné. Vyhlásil to na sociálnej sieti premiér Robert Fico (Smer-SD).



Predstavitelia Smeru-SD podľa Fica konzistentne označujú Kováčikov prípad za učebnicový príklad "zmanipulovaného monsterprocesu". Jeho cieľom bolo podľa premiéra odstaviť Kováčika a "vydláždiť cestu politickému nominantovi Igora Matoviča Danielovi Lipšicovi".



Premiér zdôraznil, že minister spravodlivosti má podľa Trestného poriadku zákonnú právomoc prepustiť odsúdeného na slobodu, ak podáva v jeho prospech dovolanie.



"Vládna koalícia nebude pri náprave krívd z rokov 2020 až 2023 postupovať vykopávaním dverí, falšovaním dôkazov, preparáciou udavačov a nezákonnými obvineniami a väzbou, čo bolo typické pre vlády z týchto rokov," skonštatoval predseda vlády. Sľubuje, že vládna koalícia bude dôrazná, ale v súlade so zákonom a spravodlivosťou.



Minister spravodlivosti podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu (NS) SR o dovolaní. Kováčika v stredu popoludní prepustili z väzenia na slobodu. NS v máji 2022 právoplatne odsúdil Kováčika na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur.