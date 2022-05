Premiér: Balík pomoci je kompromis troch strán, chýbali mi návrhy SaS

Bratislava 22. mája (TASR) - Protiinflačný balík, o ktorom aktuálne rokuje aj Národná rada (NR) SR, je výsledkom kompromisu troch koaličných strán, pri rokovaniach chýbali návrhy SaS. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Dodal, že liberáli na koaličných radách len kritizovali a nepriniesli riešenia.



"Oveľa lepšie by bolo, keby sme mali dohodu štyroch strán," poznamenal premiér. "Mne chýbali riešenia SaS na koaličných radách, ktoré prebiehali tri mesiace," podotkol. Pripomenul, že pomoc rodinám je súčasťou vládneho programu, za ktorý hlasovali aj liberáli. Deklaroval, že nerezignoval na funkciu mediátora v koalícii. "Pre mňa sú dôležité výsledky a vediem diskusiu s koaličnými partnermi," uviedol. Zopakoval, že nad ním ako premiérom je koaličná rada a štyria lídri, ktorým sa on zodpovedá.



Heger tvrdí, že balík ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) má odstrániť krivdu pri porovnaní párov bez detí a tých s deťmi. Rodiny s deťmi sú podľa neho ohrozenejšie infláciou. Tvrdí, že bývalé vlády "škrtili pomoc rodinám". Neprekáža mu, že Matovičove návrhy neprešli medzirezortným pripomienkovým konaním. Pomoc podľa neho už treba vyplatiť ľuďom. Chyby sa podľa neho dajú odstrániť v NRSR. "Návrh nie je komplikovaný, zvyšujeme vlastne tri čísla," uviedol.



Čo sa týka samospráv, premiér tvrdí, že sú pripravení riešiť možné výpadky financií miest a obcí. "Je potrebné, aby sme sa intenzívne rozprávali," povedal s tým, že samosprávy vníma ako partnerov. Priznal, že vláda nevie zabrániť samosprávam zvýšiť miestne dane.



Premiér si nemyslí, že zdanením mimoriadnych príjmov z ruskej ropy by sa zvýšili ceny pohonných látok. Ak sa to však bude diať, štát tomu podľa neho vie zabrániť a má na to nástroje, napríklad zastropovanie cien.



V OĽANO podľa jeho slov neuvažujú o zmene lídra. Reagoval tak na prieskumy verejnej mienky o dôveryhodnosti členov vlády. Heger deklaroval, že nemá ambíciu prevziať pozíciu šéfa OĽANO namiesto Matoviča.