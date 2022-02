Premiér: Balík sankcií voči Rusku je bezprecedentný

Bratislava 25. februára (TASR) - Európski lídri sú jednotní v tom, že Ukrajina potrebuje výraznú morálnu i humanitárnu pomoc. Po piatkovom rokovaní vlády to v súvislosti so štvrtkovým (24. 2.) rokovaním lídrov Európskej únie (EÚ) povedal predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).



Balík sankcií, ktorého rámec sa dohodol na štvrtkovom mimoriadnom samite, má podľa Hegera zasiahnuť politické vedenie, ale aj oligarchov a tých, ktorí participujú na štátnom režime Ruska. Opätovne ho onačil za bezprecedentný. "Jeho výsledná podoba sa však ešte stále formuje," upozornil Heger v súvislosti s vyhláseniami, či sankcie nemali byť tvrdšie. "V priebehu pár hodín by mali byť známe všetky detaily, malo by ísť o skutočne rázne opatrenia," uviedol aj s odkazom na neustále sa meniacu situáciu. Avizoval tiež, že sankcie by sa mali týkať aj Bieloruska, ktoré pomohlo k vpádu Ruska na Ukrajinu.



Priznal, že nie je možné jednoznačne povedať, že sankcie zastavia terajšiu agresiu Kremľa. Verí však, že v horizonte týždňov a mesiacov budú mať efekt. Vyzdvihol zároveň výraznú jednotu EÚ v súčasnom postoji voči Rusku. "Sme stmelení ako nikdy predtým," uviedol. Jednota EÚ sa podľa Hegera prejavuje aj v snahe koordinovať opatrenia v prípade zvládania migračnej vlny. Zdôraznil zároveň, že súčasná situácia potvrdila nevyhnutnosť posilňovať obranyschopnosť jednotlivých krajín.



Spoluobčanov premiér vyzval, aby zvýšili obozretnosť voči dezinformáciám, očakáva, že hybridná vojna v kyberpriestore sa ešte zintenzívni.