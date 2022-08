Premiér: Bez SaS bude vláda nefunkčná,v parlamentne nebude mať väčšinu

Na snímke sprava podpredseda vlády SR a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) odpovedajú na otázky novinárov po stretnutí predstaviteľov koalície, ktoré sa konalo vo vládnom hoteli Bôrik v Bratislave v piatok 12. augusta 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 12. augusta (TASR) - Bez SaS bude vláda Eduarda Hegera (OĽANO) nefunkčná a nebude mať v Národnej rade (NR) SR väčšinu. Predseda vlády to povedal po piatkovom rokovaní koaličných predstaviteľov v súvislosti s vládnou krízou. Heger apeloval na stabilitu a nájdenie riešení, ako zostať jednotní. Uviedol tiež, že všetky štyri strany sa v piatok zhodli, že pri schvaľovaní tzv. rodinného balíčka z dielne Igora Matoviča (OĽANO) nebola porušená koaličná zmluva. Rokovania predstaviteľov koalície budú podľa jeho slov pokračovať o týždeň.uviedol premiér. Podčiarkol dôležitosť uvedomovať si, že Slovensko a svet zažívajú bezprecedentnú krízu.zdôraznil. Možnosť predčasných volieb si nepripúšťa.Poďakoval sa za dôstojnú diskusiu na piatkovom rokovaní. Verí, že s partnermi nájdu spôsob, ako pokračovať. Heger pripomenul, že pri vstupe do spolupráce sa koaliční partneri zaviazali koaličnou zmluvou a potvrdili, že si nebudú robiť navzájom personálnu politiku. Uviedol tiež, že na stretnutí si vyjasnili pojmy napríklad, že SaS nepoužila veto pri Matovičovom rodinnom balíčku a nikde nepovedali, že ak bude schválený v parlamente aj po vete prezidentky, tak z koalície odídu.vyhlásil.Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš deklaroval podporu klubu premiérovi i Matovičovi. SaS opätovne vyzval, aby urobila krok späť a pripomenul jej predvolebné i povolebné sľuby koalície. Šéf klubu hovoril aj o snahe zachovať štvorkoalíciu.Matovič opätovne odmietol argumenty SaS, pre ktoré by mal z postu odstúpiť. Nesúhlasí s ich stanoviskom týkajúcim sa prorodinného balíka a ani s vyjadreniami o rozvrate verejných financií. Na otázku, či si vie predstaviť za nejakých okolností svoj odchod z funkcie, odpovedal tým, že ustúpil už pred rokom pri požiadavke na odchod z postu premiéra a pripomenul vtedajší prísľub lídra SaS Richarda Sulíka o jeho odchode z postu ministra hospodárstva. Nepožaduje to však od neho.Minister financií tiež uviedol, že jeho rezort nebude blokovať prostriedky, ktoré budú potrebné na riadne fungovanie škôl pri vyšších nákladoch na energie.povedal. Reagoval tak na vyjadrenia ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). Premiér doplnil, že školy nebudú vydané nikomu napospas. Tak, ako sa počas pandémie pomáhalo viacerým sektorom, pomôže sa teraz podľa jeho slov aj školám.