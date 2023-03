E. Heger: Bezpečnostná rada sa bude zaoberať výpadkom štátnych webov

Bratislava 28. marca (TASR) - Utorkovým výpadkom webovej stránky Národnej rady (NR) SR a ďalších štátnych webov sa bude zaoberať Bezpečnostná rada SR. Po utorkovom rokovaní vlády to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger.



"Bezpečnostné zložky tento incident riešia. Bude to predmetom rokovania najbližšej bezpečnostnej rady, aby sme si vyhodnotili jeho zásah a kroky, ktoré potrebujeme urobiť, aby sme sa pred takýmito útokmi chránili," skonštatoval s tým, že k žiadnym závažným škodám nemalo prísť.



Výpadok webov preveruje Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Ten priblížil, že k podrobnostiam kybernetických bezpečnostných incidentov sa nemôže vyjadrovať. "NBÚ vykonáva nepretržitý monitoring nielen slovenského kybernetického priestoru, aktívne si vymieňa informácie so zahraničnými partnermi a komunikuje všetky varovania a odporúčania prevádzkovateľom základnej služby," priblížil hovorca úradu Peter Habara.



Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) išlo pravdepodobne o hekerský útok. Tvrdí, že to nemalo žiadny vplyv na rokovanie parlamentu. Stránku parlamentu už mali sfunkčniť.