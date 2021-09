Premiér: Bezpečnostným zložkám štátu naďalej dôverujem

Bratislava 4. septembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) naďalej dôveruje súdom, polícii aj prokuratúre. Chápe však ľudí, ktorí po rozhodnutí Generálnej prokuratúry (GP) SR zrušiť obvinenie bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému spochybňujú spravodlivosť v štáte. Heger to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



"GP vydala viacero rozhodnutí a ľudia sa na mňa obracali, že majú pocit, že spravodlivosť utrpela silnú porážku. GP je však nezávislým orgánom," pripomenul premiér. Zároveň odmietol tvrdenia, že strany uvažujú o zúžení sporného ustanovenia Trestného poriadku, paragraf 363, ktoré dáva možnosť GP rušiť obvinenie či trestné stíhanie len pod vplyvom aktuálnych udalostí. "My sme mali zúženie paragrafu v programovom vyhlásení vlády od roku 2020, nie je to nedávny nápad. Vtedy žiadna organizácia proti tomu nevystúpila. Robíme vec, ktorú máme naplánovanú od začiatku," zdôraznil Heger.



Pripomenul, že zmenu nebudú robiť politici, ale zriadená odborná pracovná skupina zložená zo špecialistov na trestné právo. "GP vydala viaceré rozhodnutia, ktoré rozvírili diskusiu. Teraz je čas, aby do toho vstúpili odborné hlasy. Som preto rád, že sme sa dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, kde odborníci povedia, kde je v trestnom poriadku hranica a kto má mať aké kompetencie," zhrnul Heger. Prvé stretnutie pracovnej skupiny by malo byť v pondelok (6. 9.).



V diskusii sa premiér vyjadril aj k nástupcovi policajného prezidenta Petra Kovaříka, ktorý sa vzdal funkcie. "Som za to, aby sa o takéto posty uchádzali najlepší a výberový proces má byť transparentný," reagoval premiér. Zároveň uistil, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) má jeho dôveru napriek tomu, že opozícia opakovane žiada jeho odvolanie.