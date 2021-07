Premiér: Boj opozície proti očkovaniu je slovenským fenoménom

Bratislava 22. júla (TASR) - Boj opozície proti očkovaniu na ochorenie COVID-19 je slovenským fenoménom, ktorý sa v iných krajinách v takejto miere nedeje. Opozícia robí v boji proti pandemickým opatreniam "dymovú clonu". V rozhovore pre TASR to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO). Nie je podľa neho správne, aby opozícia bojovala proti opatreniam, ktoré slúžia na ochranu zdravia ľudí.



"Ja som to prirovnal k falošnému poplachu v nákupnom stredisku, keď sa potom tešíte, aký chaos ste spôsobili. Je nehorázne, aby človek, ktorý bol trojnásobným premiérom, bezohľadne hazardoval s ľudskými životmi," poznamenal Heger. Dodal, že opozícia by si mala vstúpiť do svedomia, prestať z témy vytĺkať politický kapitál a skončiť s hazardovaním s ľudskými životmi.







Koalícia podľa premiéra konštruktívne vyzývala opozíciu na spoluprácu s očkovacou kampaňou. "Skúšali sme ich pekne požiadať, aby šli s nami a ukázali, že im záleží na zdraví občanov. Moja komunikácia je tu niekoľko mesiacov a komunikujem konštruktívne. Žiaľ, oni to nereflektujú," skonštatoval.



Vláda pre posilnenie očkovacej kampane robí všetko, čo môže. Kampaň má byť najmä vysvetľovacia, tvrdí Heger. Sila tretej vlny pandémie bude závisieť od účasti ľudí na protipandemických opatreniach, doplnil.