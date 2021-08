Premiér: Boj za slobodu má zmysel, na účastníkov SNP môžeme byť hrdí

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Boj za slobodu má vždy zmysel, i keď to neznamená, že je aj posledný. Mier, sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO) na oslavách 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. Pripomenul hrôzy vojny. Vyzdvihol úlohu účastníkov SNP a poďakoval sa im. Verí, že sme na Slovensku raz a navždy povedali nie fašizmu a nacizmu.



Poznamenal, že v súčasnosti sa pozeráme na obdobie vojny s vedomím výsledku. "Hrdinovia SNP ten výsledok v lete 1944 nepoznali, ale spojili sily a verili. Verili, že ich boj za slobodu sa vydarí. Na týchto ľudí môžeme byť právom hrdí," uviedol Heger.



Vďaku vojnovým veteránom podľa neho nemožno vzdávať len počas štátnych sviatkov a pamätných dní. "Verím, že ak je táto vďaka úprimná, má presah aj na náš každodenný život," zdôraznil.



Podotkol, že väčšina z nás nezažila vojnu na vlastnej koži. "Nezažili sme na vlastnej koži krutosť a bezcitnosť, ktorá spôsobila, že mnohí ľudia boli zotročovaní, boli posielaní do koncentračných táborov, mučení a nakoniec masovo vyvražďovaní," povedal. Aj v tejto súvislosti si spomenul na padlých, ale i žijúcich hrdinov SNP.



"Navždy ovplyvnili našu históriu a postavili náš národ na správnu stranu. Ukázali, že si na Slovensku ctíme hodnotu slobody, spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a demokracie. Raz, a verím, že navždy, sme sa postavili proti fašizmu a nacizmu a jasne sme povedali, že ho na Slovensku nechceme," zdôraznil Heger.