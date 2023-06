Premiér bude o výsledku stretnutí s lídrami informovať v priebehu dní

Bratislava 3. júna (TASR) - Predseda vlády Ľudovít Ódor v sobotu ukončil sériu rozhovorov s lídrami politických strán. O ich výsledku bude informovať v priebehu najbližších dní. TASR o tom informoval hovorca premiéra Peter Majer. Ódor rokoval s lídrami v uplynulom týždni v súvislosti s prípravou programového vyhlásenia vlády. Vláda bude so svojím programom žiadať v parlamente poslancov o dôveru.



Podporu svojich poslancov pri hlasovaní o dôvere vláde deklaroval predseda SaS Richard Sulík, ako aj predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. PS má v parlamente jedného poslanca Tomáša Valáška. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár si vie predstaviť podporu vláde, no prečítať si chce najskôr jej finálny program. Vládny program by mal mať Ódor hotový podľa Kollára do 12. alebo 13. júna. Rokovať o ňom by sa mohlo hneď v úvode parlamentnej schôdze, ktorá sa má začať 13. júna.



OĽANO a priatelia si pre podporu vlády kladú podmienku zachovania príspevku 200 eur na dieťa a presadenie odmeny 500 eur za účasť v septembrových voľbách formou skráteného legislatívneho konania. S premiérom sa stretla tiež šéfka Za ľudí Veronika Remišová, ako aj expremiér a líder mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger. Základný rámec programu vlády podľa Hegera zatiaľ spĺňa to, čo očakával.



Premiér sa stretol aj s opozičnými lídrami Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim. Poslanci Smeru-SD ani Hlasu-SD vyslovenie dôvery vláde nepodporia. Smer-SD by ho podľa Fica podporil iba v prípade, že by bol "konštatovaním katastrofálneho stavu krajiny" a inventúrou toho, čo "bývalá vláda napáchala". Pellegrini deklaruje, že poslanci Hlasu-SD zahlasujú za návrhy v oblasti záchrany eurofondov či ekonomiky.