Premiér bude s prezidentkou hovoriť o menách nových ministrov v piatok

Bratislava 9. septembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) bude s prezidentkou Zuzanou Čaputovou hovoriť o menách nových ministrov, ktorí nahradia tých z SaS, v piatok podvečer. To či nových ministrov vymenuje do začiatku schôdze Národnej rady (NR) SR, je na nej. Novinárom to povedal piatok na Rybnom námestí.



Mená nominantov stále nekonkretizoval. Verejnosti ich predstaví až po tom, ako sa na nich s Čaputovou dohodnú. Predseda vlády pripomenul, že pokým hlava štátu neprijme demisiu ministrov za SaS a nepoverí alebo nevymenuje nových členov vlády, dovtedy odchádzajúci ministri pracujú na svojich ministerstvách.



Premiér sa neobáva, že by odchod SaS z vlády a koalície paralyzoval parlament. Sleduje vyjadrenia predsedov parlamentných strán a všetci si podľa neho uvedomujú vážnosť situácie z hľadiska energetickej krízy. Vláda pripravuje návrhy zákonov na jej riešenie, ktoré pôjdu do NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. "Je tam deklarovaná široká podpora. Tak by to malo byť, že lídri odložia politické tričká a sústredíme sa na pomoc ľuďom," poznamenal Heger. Tvrdí, že v parlamente sú alebo budú zákony, ktorým líder SaS Richard Sulík deklaroval podporu v prvom čítaní.



Predseda vlády zároveň neočakáva, že bude opozícia hlasovať za zákony vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády (PVV). Prekvapí ho však, ak za ne nezahlasuje strana SaS, ktorá z koalície síce odišla, ale s návrhmi zákonov v PVV súhlasila.