Premiér bude žiadať, aby bol J. Hambálek vyradený zo sankčného zoznamu

Bratislava 15. decembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) bude žiadať, aby bol európsky šéf Nočných vlkov Jozef Hambálek vyradený zo sankčného zoznamu. Oznámil to po skončení dvojdňového samitu EÚ v Bruseli s tým, že o tom informoval aj predsedníčku eurokomisie Ursulu von der Leyenovú.



"Predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej som oznámil, že budeme otvárať tému občana Slovenskej republiky, pána Hambálka, ktorý je ako jediný občan z krajín Európskej únie zaradený na sankčný zoznam," povedal. Jediné, čo podľa neho možno Hambálkovi vyčítať je, že je milovník motoriek. "Myslím si, že sú tu iní ľudia, ktorí by mali byť na zozname, a nie Hambálek," dodal.



Tému chce otvoriť na svojej utorkovej (19. 12.) zahraničnej ceste v Bruseli, kde sa má stretnúť s nemeckým spolkovým kancelárom. "Pretože táto iniciatíva išla cez Nemecko, ale pochopiteľne bola vymyslená na našom ministerstve zahraničných vecí v čase, keď tam pôsobil minister zahraničných vecí Ivan Korčok," skonštatoval premiér. Dodal, že prvá možnosť na vyradenie Hambálka by mala byť podľa mechanizmov niekedy v polovici marca.



Európska únia zaradila na sankčný zoznam európskeho šéfa Nočných vlkov Jozefa Hambálka v júli 2022. Dôvodom bola jeho podpora ruskej invázie na Ukrajine.