Premiér by podporil návrh novely Ústavy, aj keby s ním prišla opozícia

Bratislava 1. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) by podporil návrh novely Ústavy SR o stanovení dvoch pohlaví, aj keby s ním prišla opozičná strana, napríklad KDH. Zdôraznil, že vláda týmto predloženým návrhom nehrá žiadne politické hry. Chce dať to, čo je v preambule ústavy, do konkrétnejšej podoby.



„Pre mňa, za mňa, nech ten návrh zajtra príde odôvodniť do Národnej rady pán predseda Kresťanskodemokratického hnutia, pán Majerský. Ja mu to dám do rúk, choďte, predložte to v Národnej rade Slovenskej republiky,“ vyzval na nedeľnej tlačovej konferencii Fico.



Premiér zároveň poďakoval členom vlády za to, že plnia programové vyhlásenie. Podotkol, že niektoré ministerstvá prekročili 50 percent plnenia úloh.



Na druhej strane je Ficovi ľúto, že nedošlo k všeobecnej politickej dohode o presune nedeľných diskusných politických relácií na pracovný týždeň. Deklaroval, že jeho ponuka za Smer-SD na túto zmenu naďalej platí. „Ak takáto dohoda vznikne, Smer ju bude rešpektovať v plnom rozsahu a budeme prijímať účasť v diskusných reláciách takéhoto charakteru počas pracovných dní,“ prisľúbil s tým, že dokým k dohode nepríde, budú pokračovať v zabehnutom štýle, štyri relácie počas nedele a bude ich dopĺňať o tlačovú konferenciu.



Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania 9. apríla. Podľa návrhu sa majú do najvyššieho zákona štátu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.