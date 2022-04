Premiér by považoval za dobré eliminovať kultúrne vojny na Slovensku

Bratislava 12. apríla (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) by považoval za dobré eliminovať kultúrne vojny na Slovensku. Pomôcť podľa neho môže Úrad splnomocnenca vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. TASR o tom informoval riaditeľ úradu Michal Považan. Na Úrade vlády SR sa v utorok pod vedením premiéra stretla splnomocnenkyňa vlády Anna Záborská (OĽANO) aj so zástupcami rezortov. Cieľom mal byť začiatok spolupráce.



"Ak by sa nám podarilo debatovať o podstate problémov a eliminovať kultúrne vojny na Slovensku, bude to veľká vec. Nielen Slovensko, ale aj celý svet je rozdelený. Pevne verím, že Slovensko môže byť aj v tomto určovateľom trendu. Úrad Anny Záborskej má v tom nezastupiteľnú úlohu," skonštatoval premiér. Doplnil, že cieľom má byť moderné Slovensko, ktoré si ctí základné univerzálne ľudské práva. "Mnohé z nich majú svoj pôvod práve v náboženskej slobode," poznamenal.



Záborská hovorí o základe diskusií o slobode náboženstva a presvedčenia vo faktoch, a nie dojmoch. "A to aj v prípade, ak sa nám fakty nepáčia. To musí byť začiatok každej zmeny. Jednoducho ju musíme založiť na pravde," povedala. Pomenovala projekty spolupráce s orgánmi verejnej správy a zdôraznila potrebu vzájomného rešpektu. Upozornila napríklad na šikanu v školách z dôvodu viery či presvedčenia. "Nenávisť a šikana sa, žiaľ, šíria nielen na školách. Mojím cieľom je prispieť k zmierneniu napätia a navráteniu sa ku kultivovanej a na pravde založenej debate," deklarovala.