Premiér by sa mal na jeseň stretnúť s ukrajinským predsedom vlády

Bratislava 28. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa má na jeseň stretnúť s ukrajinským predsedom vlády Denysom Šmyhaľom. Rokovanie by sa mohlo konať v septembri či októbri. Avizoval to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Na jeho stretnutie s Volodymyrom Zelenským nevidí dôvod. V prípade, že by malo racionálny zmysel, rokoval by s ním.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.