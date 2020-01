Premiér: Byť folkloristom je medzi mladými ľuďmi opäť sexy

Liptovský Mikuláš/Bratislava 12. januára (TASR) – Po rokoch útlmu sme na Slovensku svedkami novej vlny podpory folklóru. Poukázal na to tento týždeň premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s vlaňajšou historicky najvýraznejšou dotáciou pre regionálnu kultúru vo výške troch miliónov eur. Byť folkloristom je podľa predsedu vlády medzi mladými ľuďmi opäť "sexy".



"Slovenský folklór pre svoju rôznorodosť, bohatosť a krásu nemá páru v okolitých krajinách ani vo svete. Po rokoch útlmu, kedy som sa bál, že mladá generácia stratí záujem pokračovať v tradíciách našich starých rodičov, sa nesmierne teším, že sme svedkami novej vlny podpory folklóru. Mladí si ho opäť vyberajú za spôsob trávenia voľného času," povedal premiér.



Snaha podporiť ľudové umenie a folklórne súbory podľa Pellegriniho padla na úrodnú pôdu. Pôvodne s ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou (Smer-SD) uvažovali o tom, že bude postačovať suma jeden a pol milióna eur, aby skúsili, či o takúto podporu bude v regiónoch záujem. Žiadostí však prišlo za 12 miliónov eur. "Preto som rád, že pani ministerka na mňa tlačila, aby sme dotáciu zvýšili na tri milióny," skonštatoval premiér.



Ministerstvo kultúry upravilo aj príslušné zákony, aby podpora folklóru a ľudového umenia bola definovaná v zákone ako jedna z kapitol, do ktorej majú každý rok pravidelne a predvídateľne prúdiť prostriedky zo štátneho rozpočtu. Podľa Pellegriniho aj tento rok vypíšu výzvu na podporu slovenského folklóru a ľudového umenia. "Do budúcna by som si želal, aby folklórne súbory a skupiny na Slovensku boli podľa svojej veľkosti a rozsahu kategorizované do skupín a paušálne dostávali na svoju činnosť prostriedky," predostrel.



Projekt Folklór–duša Slovenska sa podľa ministerky Laššákovej stal najúspešnejšou podporou nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry v histórii Slovenska. Podporu získalo celkom 401 projektov. Pre nezávislé profesionálne zoskupenia v rámci projektu uvoľnili 167.000 eur, pre amatérske folklórne súbory takmer 2,5 milióna eur. Ľudoví umelci a remeselníci dostali vo forme štipendia 340.000 eur.