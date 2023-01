Premiér: Bývalá koalícia sa dohodla na zmene ústavy a termíne volieb

Na snímke sprava predseda SaS a poslanec NRSR Richard Sulík a poslankyňa NR SR za SaS Mária Kolíková počas tlačovej konferencie po rokovaní dočasne povereného predsedu vlády Eduarda Hegera s predstaviteľmi OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí 22. januára 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová a poslanec NRSR Juraj Šeliga (nezaradený) počas tlačovej konferencie po rokovaní dočasne povereného predsedu vlády Eduarda Hegera s predstaviteľmi OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí 22. januára 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 22. januára (TASR) - Predstavitelia bývalej koalície sa dohodli na texte zmeny Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátenie voleného obdobia parlamentu by malo byť možné prijatím uznesenia, na čo bude potrebných 90 hlasov poslancov. Zároveň sa mali dohodnúť na termíne predčasných volieb 30. septembra. Informoval o tom dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) po nedeľnom rokovaní.Predseda vlády predpokladá, že dohodnutá zmena ústavy by sa mohla odsúhlasiť hneď po prerokovaní v parlamente. Zmenu podľa jeho slov podporí klub OĽANO aj Občiansko-demokratická platforma, ktorá z neho odišla, Sme rodina a SaS. "" uviedol. Ďalšie rokovanie tak už podľa jeho slov potrebné nebude, v pondelok (23. 1.) majú len doladiť detaily návrhu. Ozrejmil, že súčasťou návrhu je aj to, že zmeniť volebný systém bude možné len 90 hlasmi poslancov, nie 76.," podčiarkol s tým, že termín volieb je známy a ak chcú demokratické strany získať dôveru občanov, musia im ukázať, že vedia spolu vládnuť a vychádzať.Predseda SaS Richard Sulík rovnako hovorí o dohode. Definitívne to však podľa jeho slov bude vtedy, keď exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) pošle kolegom návrh a oni dohodu potvrdia. SaS si podľa jeho slov nekládla podmienky a s kompromisným termínom volieb 30. septembra vie žiť. "" povedal.K novele ústavy má samostatný pozmeňujúci návrh predložiť ešte strana Za ľudí. Jej líderka Veronika Remišová podotkla, že zo svojej požiadavky neustúpili a návrh má obsahovať posilnenie postavenia Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. Podpredseda strany Juraj Šeliga vysvetlil, že nechceli blokovať dohodu na zmene ústavy a svoju požiadavku vyčlenili na samostatný pozmeňujúci návrh, keďže s ňou nesúhlasilo hnutie Sme rodina.