Premiér: Čakám na vyšetrovanie vo veci L. Kyselicu, som zvedavý

Bratislava 12. augusta (TASR) - Ak by sa potvrdilo, že bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica počas pôsobenia vo Vojenskom spravodajstve (VS) mal donášať na hnutie OĽANO, bolo by to "dramatické" zneužitie tajných služieb na politickú činnosť. Počas stredajšieho rokovania vlády to povedal premiér Igor Matovič (OĽANO). Ak by sa informácie o Kyselicovi preukázali ako pravdivé, vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) by na jeho mieste prehodnotila nástup do parlamentu.



"Čakám na vyšetrovanie, som zvedavý na výsledok. Ak by sa to potvrdilo, bolo by to dramatické zneužitie tajných služieb na politickú činnosť, čo je v rozpore so zákonom a účelom činnosti tajných služieb," povedal premiér novinárom.



Premiér má informácie, o ktorých podľa svojich slov nemôže hovoriť. "Chcem poznať pravdu, či bola snaha zneužiť tajné služby tak, ako sa hovorí," dodal.



Matovič v tejto veci neavizuje trestné oznámenie, kompetentné orgány podľa neho už dávno konajú "samé od seba". "V takýchto veciach sa spolieham na orgány činné v trestnom konaní, že 'ex offo' automaticky konajú, takže na to netreba podávať trestné oznámenie. Myslím si, že keď predseda vlády oznámi, že takéto podozrenie môže byť, tak orgány činné v trestnom konaní by automaticky nasledujúcou minútou mali začať konať," skonštatoval.



Podľa Matoviča je v poriadku, že Kyselica nastupuje parlamentu ako poslanec. Stojí si za tým, že Kyselica bol hrdina. "Ak bol úkolovaný niekým, aby rozvrátil politickú stranu, a neurobil podľa mojich informácií nič v tejto veci, lebo asi by som o tom vedel, že nás rozvracal, tak v tom prípade bol v podstate hrdina," dodal s tým, že sa spolieha na nezávislé vyšetrovanie.



V prípade rozhodnutia Kyselicu využiť mandát poslanca NR SR Remišová uviedla, že záleží na tom, či sa potvrdia medializované informácie, súvisiace s aktivitami smerujúcimi k vnútropolitickej činnosti. "Ak sa preukážu ako pravdivé, na jeho mieste by som zvážila návrat do parlamentu," povedala



Remišová tiež priblížila, že prípad pôsobenia bývalého štátneho tajomníka vo Vojenskom spravodajstve je z pohľadu jeho osoby doriešený, neplatí to však v prípade samotnej rozviedky.



"Ak sú medializované informácie pravdivé, VS disponovalo informáciou, že Kyselica bude kandidovať, a napriek tomu mu umožnilo pôsobiť vo svojich službách," poznamenala Remišová. "Pýtam sa preto, koľko je takýchto agentov VS v ostatných politických stranách, na čo sú určení, komu donášajú," zdôraznila. Záležitosťou sa podľa nej musí zaoberať aj osobitný parlamentný výbor pre kontrolu vojenského spravodajstva. Remišová priznala, že na poslaneckom klube by mohli diskutovať o možnosti žiadať o zbavenie Kyselicu mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach.