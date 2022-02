Premiér slovenským hokejistom: Ste naši obrovskí hrdinovia

Bratislava 19. februára (TASR) - Celé Slovensko sa raduje a oslavuje bronzovú medailu. Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v reakcii na víťazný duel proti Švédsku, ktorým si slovenskí hokejisti zabezpečili na zimnej olympiáde v Pekingu tretiu pozíciu.



"Vybojovali ste pre nás bronzovú olympijskú medailu. Ste naši obrovskí hrdinovia," vyhlásil Heger na sociálnej sieti. Podotkol, že hokejisti v Pekingu predvádzali skvelé výkony a teší sa na nich po príchode na Slovensko.







Slovenskí hokejisti získali historicky prvú medailu na zimných olympijských hrách (ZOH). V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Pekingu zvíťazili nad Švédskom 4:0 a vybojovali bronzový kov. Dosiaľ bola slovenským maximom v ére samostatnosti štvrtá priečka na ZOH 2010 vo Vancouveri. Je to druhá slovenská medaila na ZOH 2022 po zlate lyžiarky Petry Vlhovej v slalome.



Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) gratuluje slovenským hokejistom k zisku bronzovej olympijskej medaily. Na sociálnej sieti sa im poďakoval za skvelú reprezentáciu Slovenska.



"Chlapci, ďakujeme vám za úžasnú bronzovú medailu a skvelú reprezentáciu nášho Slovenska. Podaril sa vám obrovský historický úspech! Zaslúžili ste si ho svojimi bojovnými výkonmi, ktorými ste nám robili obrovskú radosť," uviedol Kollár.







Koaliční politici na sociálnych sieťach gratulujú slovenským hokejistom k zisku bronzovej olympijskej medaily.



Podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS) hovorí o hrdosti, vicepremiérka a šéfka strany Za Ľudí Veronika Remišová o famóznom výkone. "Na Slovensku máme mnoho svetových športovcov, avšak práve kolektívny šport, ako je hokej, nám ukazuje to, že veľké ciele sa dajú dosiahnuť iba dobrou spoluprácou, komunikáciou a pochopením,“ vyhlásil na sociálnej sieti minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) vyjadril hrdosť na slovenských hokejistov.



"Radosť z hokeja, to je to najdôležitejšie, čo nám Craig Ramsay vrátil. Dotiahol Slovensko naspäť medzi najlepšie tímy na svete. Navyše, na našu hru je radosť pozerať," uviedol šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) na margo trénera reprezentácie Slovenska. Poďakoval aj prezidentovi Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslavovi Šatanovi za to, že kanadského trénera angažoval.