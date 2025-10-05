< sekcia Slovensko
Premiér: Cesta Kaliňáka na Ukrajinu je prípravou na rokovanie vlád
Autor TASR
Prešov 5. októbra (TASR) - Premiér Robert Fico vníma nedeľnú cestu ministra obrany Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) na Ukrajinu ako súčasť prípravy na spoločné rokovanie vlád, ktoré sa má uskutočniť 17. októbra v Michalovciach. Šéf slovenského vládneho kabinetu to uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii v Prešove.
„Povedali sme si, že niektorí ministri sa ešte pred rokovaním tejto vlády musia bilaterálne stretnúť. Ja vnímam návštevu pána podpredsedu vlády ako súčasť prípravy vlády, ktorá bude 17. októbra v Michalovciach. Nič iné, nič zvláštne,“ zdôraznil Fico. Kaliňák ozrejmil, že o svojich pracovných cestách nikdy neinformuje dopredu. „Určite vás budem informovať následne,“ podotkol minister.
Fico zároveň na tlačovej konferencii avizoval aj úmysel zvolať samostatné rokovanie vlády, pokiaľ ide o projekt výstavby baterkárne v Šuranoch (okres Nové Zámky). „Potom budú ďalšie stretnutia vlád na miestach, ktoré sú z hľadiska investičného rozvoja tejto krajiny dôležité,“ doplnil.
