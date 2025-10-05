Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 5. október 2025Meniny má Viera
< sekcia Slovensko

Premiér: Cesta Kaliňáka na Ukrajinu je prípravou na rokovanie vlád

.
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann

Fico zároveň na tlačovej konferencii avizoval aj úmysel zvolať samostatné rokovanie vlády, pokiaľ ide o projekt výstavby baterkárne v Šuranoch (okres Nové Zámky).

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov 5. októbra (TASR) - Premiér Robert Fico vníma nedeľnú cestu ministra obrany Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD) na Ukrajinu ako súčasť prípravy na spoločné rokovanie vlád, ktoré sa má uskutočniť 17. októbra v Michalovciach. Šéf slovenského vládneho kabinetu to uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii v Prešove.

„Povedali sme si, že niektorí ministri sa ešte pred rokovaním tejto vlády musia bilaterálne stretnúť. Ja vnímam návštevu pána podpredsedu vlády ako súčasť prípravy vlády, ktorá bude 17. októbra v Michalovciach. Nič iné, nič zvláštne,“ zdôraznil Fico. Kaliňák ozrejmil, že o svojich pracovných cestách nikdy neinformuje dopredu. „Určite vás budem informovať následne,“ podotkol minister.

Fico zároveň na tlačovej konferencii avizoval aj úmysel zvolať samostatné rokovanie vlády, pokiaľ ide o projekt výstavby baterkárne v Šuranoch (okres Nové Zámky). „Potom budú ďalšie stretnutia vlád na miestach, ktoré sú z hľadiska investičného rozvoja tejto krajiny dôležité,“ doplnil.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Reakcie najvyšších ústavných činiteľov SR na výsledky volieb v ČR