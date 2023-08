Premiér chce do konca augusta na vláde prijať opatrenia k pediatrom

Bratislava 5. augusta (TASR) - Do konca augusta by mala vláda schváliť súbor opatrení v súvislosti s výpoveďami pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb. Návrhy riešení by mal priniesť aj budúcotýždňový odborný okrúhly stôl. Premiér Ľudovít Ódor to uviedol v relácii RTVS Sobotné dialógy. Zdôraznil, že starostlivosť je zabezpečená.



"Chceme trošku pomôcť ambulantným lekárom a chceme pomáhať komplexnejšie aj nemocničným lekárom," skonštatoval premiér. Na okrúhlom stole by sa mohlo hovoriť napríklad o návrhu nemocníc na zvýšenie niektorých poplatkov, aby sa zabránilo zneužívaniu systému, rovnako má byť témou vylepšenie vzdelávacích procesov.



Premiér podotkol, že vysoký vek polovice pediatrov nie je novinkou a vec treba riešiť systémovo. Diskusia podľa neho nie je o návrhu na skrátenie pohotovosti pre ambulantných lekárov, ale aj o možnostiach zatraktívniť povolanie pre mladých ľudí, riešení záťaže, ktorá môže vzniknúť v nemocniciach či odbremenení lekárov od byrokracie. Hovorí sa aj o téme aplikácie, ktorá by pomohla určiť, či je potrebné ísť na urgent.