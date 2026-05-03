Premiér chce hľadať dohody o prorastových opatreniach
Čiastkové návrhy však Fico predstavovať nechce, pokiaľ na nich nebude dohodnutá vládna koalícia.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) chce utorok a stredu (5. - 6. 5.) využiť na hľadanie dohôd o prorastových opatreniach. Prvé legislatívne návrhy by sa mali objaviť na májovo-júnovej schôdzi parlamentu. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
„V podstate pôjde o opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet a opatrenia, kde rátame s výdavkami,“ poznamenal. Čiastkové návrhy však Fico predstavovať nechce, pokiaľ na nich nebude dohodnutá vládna koalícia.
Koalícia tiež podľa Fica pracuje aj na možnostiach spoločného postupu v komunálnych voľbách. „Kde to bude vhodné a možné, privítal by som v týchto voľbách blok strán s príbuznými pohľadmi na miestne a regionálne výzvy a vhodného kandidáta,“ povedal premiér. Myslí si, že v jesenných voľbách budú dominovať nezávislí kandidáti a silné osobnosti.
Premiér zároveň avizoval, že Slovensko sa nezúčastní ani na ďalších avizovaných pôžičkách pre Ukrajinu. Poukázal na to, že SR je susedom Ukrajiny, a to jej prikazuje viesť dialóg a hľadať riešenia, ktoré nepoškodia slovensko-ukrajinské vzťahy. Formát spoločných rokovaní vlád je tak podľa neho dobrým nástrojom na podporu vzájomne výhodných projektov.
„Vzťahy medzi mnou a ukrajinským prezidentom poznačujú diametrálne odlišné názory na viaceré témy, ako je vojna na Ukrajine, zastavený tranzit plynu či vojenské pôžičky. Je notoricky známe na celom svete, že som ako predseda vlády odmietol podporiť ostatnú 90-miliardovú vojnovú pôžičku Ukrajine a urobil som aj právne kroky, aby sa Slovensko na tejto pôžičke nezúčastnilo,“ povedal Fico. Pripomenul, že tranzit ropy a plynu cez Ukrajinu do strednej Európy s využitím slovenskej prepravnej siete patrí medzi národné záujmy SR.
Zároveň tvrdí, že členstvom Ukrajiny v EÚ sa koalícia nikdy nezaoberala. Rešpektuje preto, že v koalícii môže k tejto téme existovať aj odmietavý postoj. „Sledujúc atmosféru v EÚ môžem konštatovať, že najviac budú proti členstvu Ukrajiny v EÚ tie štáty, ktoré sú najväčšími podporovateľmi Ukrajiny vo vojne proti Rusku. Je to krutý paradox, s ktorým Ukrajina musí rátať,“ uviedol premiér. Ak Ukrajina po skončení vojny nebude mať perspektívu stabilného a demokratického rozvoja, žoldnieri z Ukrajiny môžu podľa neho hľadať východisko v organizovanom zločine a jeho presahu do EÚ.
Rozširovanie Únie musí podľa predsedu vlády pokračovať. V získaní členstva podporuje Srbsko, Čiernu Horu či Albánsko. Podporu krajinám chce vyjadriť aj na pondelkovom (4. 5.) samite v Arménsku.
Fico taktiež zablahoželal slovenským hokejistom, ktorí získali na majstrovstvách sveta do 18 rokov striebro. Priblížil, že pred niekoľkými týždňami sa stretol so šéfom Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavom Šatanom. „Potvrdil som mu, že napriek ťažkej konsolidácii vláda nájde tento rok zdroje na ďalšie dve krajské hokejové akadémie typu trenčianskej, ktorú naša vláda už finančne podporila,“ doplnil.
