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Premiér chce na rokovanie V4 prizvať prezidenta UAE a ísť do Indie
Fico vo videu tiež spomenul, že už nemá záujem v parlamente predkladať politicky kontroverzné návrhy.
Autor TASR
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Bratislava 28. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) chce v januári budúceho roka na rokovanie krajín V4 prizvať prezidenta Spojených arabských emirátov (UAE) a následne aj iných hostí. V rovnakom mesiaci plánuje zároveň odcestovať do Indie na stretnutie s indickým premiérom Naréndrom Módím. Premiér to uviedol v sobotu vo videu na sociálnej sieti.
Fico vo videu tiež spomenul, že už nemá záujem v parlamente predkladať politicky kontroverzné návrhy. Od svojich koaličných partnerov bude zároveň očakávať nominácie na sudcov Ústavného súdu. „Po vnútornej konsolidácii vládnej koalície určite navrhnem koaličným partnerom aj časový postup pri voľbe dvoch chýbajúcich sudcov Ústavného súdu,“ vyhlásil.
Fico vo videu tiež spomenul, že už nemá záujem v parlamente predkladať politicky kontroverzné návrhy. Od svojich koaličných partnerov bude zároveň očakávať nominácie na sudcov Ústavného súdu. „Po vnútornej konsolidácii vládnej koalície určite navrhnem koaličným partnerom aj časový postup pri voľbe dvoch chýbajúcich sudcov Ústavného súdu,“ vyhlásil.