Premiér chce odchod D. Lipšica, potvrdil aj zmeny v trestných kódexoch

Bratislava 2. decembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) potvrdil zámer novelizovať trestné kódexy. Nevyjadril sa zatiaľ, či zostane fungovať Špecializovaný trestný súd. Vyhlásil, že urobí všetky potrebné kroky, aby špeciálny prokurátor Daniel Lipšic odišiel z Úradu špeciálnej prokuratúry. "V stredu (3. 12.) je vláda a bude to dobre urobené," skonštatoval v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



Pred parlamentnými voľbami sa podľa Fica diskutovalo o rôznych návrhoch politických strán týkajúcich sa Špecializovaného trestného súdu a špeciálnej prokuratúry. "My máme vlastný koncept, ten je už pred finálnou fázou. Ja urobím všetko preto, aby sa tento koncept dostal na rokovanie Národnej rady SR ešte teraz," uviedol.



O zmenách kódexov podľa svojich slov komunikuje s Európskou komisiu. Chce sa tak vyhnúť riziku, že by Slovensko mohlo mať ťažkosti pri čerpaní eurofondov. Odmieta, že zmeny v trestnom práve by mali byť revanšom.



Potrebné je podľa neho upraviť postavenie tzv. kajúcnikov. Potvrdil aj zmeny v trestných sadzbách.



Potvrdil aj prípravu novely zákona týkajúceho sa fungovania Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý by mal prejsť skráteným legislatívnym konaním. "Pracujeme na zmene, aby tento zákon nebol zneužívaný, ako je zneužívaný teraz," uviedol.



Fico zároveň potvrdil, že vláda schválila rozšírenie okruhu ústredných orgánov štátnej správy a pozícií o riaditeľa Slovenskej informačnej služby a riaditeľa Kancelárie Národnej rady SR a Kancelárie prezidenta SR, aby poslancom, ktorí odídu na tieto pozície, zostal mandát a mohli si ho v prípade odchodu uplatniť.



Otázka nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby podľa Fica vládu netlačí. Vedením je podľa neho poverený profesionál. Poslanec Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) by bol pre neho perfektným kandidátom na šéfa. "Ja by som nemal čo váhať ani sekundu, ale sme príliš ďaleko," naznačil. Niektorým podľa neho prekáža, že je Gašpar falošne obvinený.