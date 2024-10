Premiér chce po vojne urobiť všetko pre obnovenie vzťahov s Ruskom

Bratislava 3. októbra (TASR) - Ak sa skončí vojna na Ukrajine počas mandátu tejto vlády, premiér Robert Fico (Smer-SD) urobí všetko pre obnovenie hospodárskych a štandardných vzťahov s Ruskou federáciou. Povedal to vo štvrtok v súvislosti s nadchádzajúcim rokovaním slovenskej a ukrajinskej vlády. Dodal, že slovenskej vláde bude tiež veľmi záležať na priateľských vzťahoch s Ukrajinou. Na pondelkovom (7. 10.) spoločnom rokovaní vlád chce Fico hovoriť o potrebe Ukrajiny ako tranzitnej krajiny základných surovín.



"Ak skončí vojna počas mandátu tejto vlády, urobím všetko pre obnovenie hospodárskych a štandardných vzťahov s Ruskou federáciou, urobím všetko pre to. Európska únia potrebuje Ruskú federáciu, Ruská federácia potrebuje, samozrejme, Európsku úniu," povedal Fico na spoločnej tlačovej konferencii s ďalšími koaličnými lídrami po schválení konsolidačného balíka.



Pripomenul, že každá vojna sa skončí za rokovacím stolom. "A bude nám veľmi záležať na normálnych priateľských vzťahoch s Ukrajinou, ktorej želáme, nech toto nešťastie skončí, pretože je to nešťastie pre všetkých," skonštatoval premiér s tým, že sa napĺňajú slová o tom, že konflikt nemá vojenské riešenie. "Potvrdzujú to vyjadrenia mnohých politikov, ktorí už hovoria o kompromisoch, o tom, že vraj Ukrajina sa musí pripraviť na nejaký kompromis, ktorý bude bolieť jednu aj druhú stranu," dodal.



Fico sa teší na rokovanie vlády na Ukrajine. "Budeme hovoriť nielen o plnení cestovnej mapy, ktorú máme v oblasti humanitárnej a možno inej, ale teším sa predovšetkým na to, že budeme môcť otvorene hovoriť, ako zagarantovať, že Ukrajina zostane významnou tranzitnou krajinou pre základné suroviny, ktoré západná Európa potrebuje," uviedol slovenský premiér. Váži si "veľmi dobrú chémiu" medzi ním a ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom, hoci na niektoré veci majú rozdielne názory. "Ale viem, že môžem s ním otvorene o týchto otázkach hovoriť. Či existujú nejaké modely, ako zabezpečiť tranzitné trasy cez Ukrajinu na Slovensko, pretože to nie je iba otázka, že my dostaneme to, čo potrebujeme pre našu činnosť. My predsa máme zabezpečené a vytvorené také prostredie, že Slovensko je predovšetkým tranzitnou krajinou," skonštatoval s tým, že Slovensko bojuje s "obrovským tlakom z Európskej komisie, aby už nič nešlo od východu smerom na západ".