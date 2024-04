Premiér chce podľa Gröhlinga ovládnuť RTVS

Bratislava 22. apríla (TASR) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) chce ovládnuť RTVS tak, aby to bola televízia, ktorá bude robiť propagandu. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda SaS Branislav Gröhling v reakcii na pracovnú návštevu Fica na ministerstve kultúry. Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka odmieta útoky premiéra na kultúrnu obec v SR.



"Premiér a ministerka Martina Šimkovičová (nominantka SNS) nepovedali, ako pomôžu slovenskej kultúre. Útočili na novinárov, menšiny, RTVS, z ktorej chcú spraviť dezinformačné médium," podotkol Gröhling.



Tímlíder pre oblasť kultúry strany SaS René Parák doplnil, že z tlačovej konferencie na rezorte sa nedozvedeli nič o žiadnej stratégii. "Ministerstvo kultúry pracuje nekoncepčne, nemá záujem o žiadnu strategickú víziu, ktorú by prezentovali. Jediné, čo sme sa opäť dozvedeli, je, že treba ovládnuť inštitúcie a kontrolovať zdroje, ktoré poskytujú na slovenskú kultúru," povedal Parák. Nevie tiež, ako sa rezort vyrovnal s pripomienkami k novému zákonu o RTVS.



Šimečka zároveň poukázal na výroky Fica o umení. To sa podľa neho nedelí na "národné", "protislovenské", "transsexuálne" či "zvrhlé". "Urážať z pozície moci špičkových slovenských umelcov a umelkyne len preto, že kritizujú očividnú neschopnosť ministerky Šimkovičovej, alebo inak vyjadrujú svoj slobodný názor, je absolútne cez čiaru. Je to návrat do hlbokého mečiarizmu," skonštatoval Šimečka.



Podľa vlastných slov si váži všetkých umelcov a ľudí z kultúrnej obce na Slovensku, ktorí sa aj v neľahkých podmienkach venujú slobodnej tvorbe a jej podpore. Kultivujú náš verejný priestor a mnohí z nich skvele reprezentujú Slovensko v zahraničí.