Premiér chce stiahnuť podpis k Istanbulskému dohovoru

Bratislava 10. februára (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) žiada prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby udelila splnomocnencovi vlády SR možnosť stiahnuť podpis z ratifikačnej zmluvy Istanbulského dohovoru. Stiahnutím podpisu sa vláda vyrovná s Istanbulským dohovorom. Povedal to premiér po stretnutí s prezidentkou a predsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS).



Premiér chce, aby sa Slovensko vrátilo k prvému kroku z roku 2011. Zároveň navrhuje, aby vláda na jednom zo svojich nasledujúcich zasadnutí rozhodla o tom, že chce podpis spod Istanbulského dohovoru stiahnuť. "Na to, aby to mohla vláda spraviť, požiadame prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby udelila vláde a konkrétnemu členovi vlády splnomocnenie. Po získaní tohto splnomocnenia dotyčný člen vlády tento náš podpis stiahne," priblížil.



Pellegrini pripomenul, že dokument nie je na Slovensku ratifikovaný. „Ani sa ním žiadna štátna inštitúcia v SR neriadi. Keďže nedošlo k jeho ratifikácii, nie je na Slovensku platný,“ uzavrel premiér. Uistil, že nikto z najvyšších činiteľov nemieni Istanbulský dohovor ratifikovať. Podľa neho nie je pre Slovensko záväzný.



Potenciálna nová vláda by mohla podľa neho tento názor zmeniť a začať proces ratifikácie. "Môže sa pod tento dohovor aj podpísať. Ale to je už na zodpovednosti novej vlády, či si na niečo také trúfne, a na parlamente, ako naloží s takýmto návrhom," dodal Pellegrini.