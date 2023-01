Premiér: Chcem byť súčasťou politiky spojených demokratických síl

Bratislava 3. januára (TASR) - Cieľom pre demokratov na najbližšie mesiace musí byť spolupráca. Vyhlásil to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO). Chce byť súčasťou politiky spojených demokratických síl, ktoré budú formovať spoločnosť pre všetkých. Hovorí o politike zjednotenia, slušnosti a korektného politického zápasu. Odmieta štvavé kampane.



Ako najväčšiu slabinu demokratických reprezentantov na Slovensku vníma Heger roztrieštenosť a nejednotu. "Viac nás spája, ako rozdeľuje. Silným putom pre nás musia byť hodnoty demokracie, rešpektu, slobody, spravodlivosti či mieru," napísal na sociálnej sieti. Verí v kompromis aj v prípade názorových odlišností. "Aktuálna frustrácia či zlá nálada v spoločnosti musí byť pre nás mementom spájania síl," dodal.



Budúcnosť Slovenska je podľa Hegera spájanie, nie rozdeľovanie. "Štvavé kampane proti policajtom, prokurátorom, sudcom, novinárom, liberálom či konzervatívcom, LGBTI+, Rómom, aktivistom či mimovládnym organizáciám je hľadaním nepriateľa tam, kde nie je. Vedie to len k ďalšiemu rozdeľovaniu občanov," myslí si.



Dočasne poverený šéf vlády tvrdí, že má pre Slovensko jasnú predstavu a víziu. "Je to politika zjednotenia a jednoty, slušnosti a korektného politického zápasu. Takého, kde medzi sebou súperia najlepšie riešenia pre krajinu. Chcem byť súčasťou politiky spojených demokratických síl, ktoré budú formovať spoločnosť pre všetkých – modernú, inovatívnu, vzdelanú, kultúrnu, nepolarizujúcu a bezpečnú," vyhlásil.