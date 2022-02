Slovensko chce pomôcť Afrike pri zvyšovaní zaočkovanosti, tvrdí Heger

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 16. februára (TASR) - Slovensko chce pomôcť africkému kontinentu pri zvyšovaní zaočkovanosti. Je ochotné poskytnúť dodávky vakcín. V súvislosti s nadchádzajúcim samitom EÚ a Africkej únie to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).Okrem riešenia dôsledkov pandémie budú témami samitu aj bezpečnosť kontinentu a jeho ekonomický rozvoj. Pokiaľ sa bude dariť rozvíjať tento región, prispeje to podľa premiéra k regulácii migrácie.Heger prezentoval postoje SR na stredajšom Výbore Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Veľkou témou s presahom na Slovensko je podľa neho pandémia.uviedol premiér po rokovaní výboru.Slovensko má podľa jeho slov prebytok vakcín.doplnil.Partneri majú riešiť aj posilnenie mieru na africkom kontinente. Slovenský premiér má v stredu diskutovať s vybranými lídrami EÚ a s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o bezpečnostnej situácii v Mali, ktorému bolo pozastavené členstvo v Africkej únii pre dva vojenské prevraty v roku 2020 a 2021.Heger má počas samitu na programe tri bilaterálne rokovania s prezidentami krajín Ghany, Rwandy a Kene. Na samite vidí Heger príležitosť pre novú kapitolu obchodných vzťahov, keďže ide o kontinent mladých ľudí s rastúcou strednou triedou.dodal.Zdôraznil tiež potrebu investovania do rozvoja kontinentu, aby sa zo vzťahu prijímateľ - darca stal partnerský vzťah. Slovensko sa už zapojilo napríklad do podpory vojenského výcviku či do projektu na vytváranie pracovných miest v poľnohospodárstve.dodal.Samit sa uskutoční v Bruseli 17. a 18. februára.