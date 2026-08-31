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Premiér: Chceme povýšiť vzťahy s Japonskom na strategické partnerstvo
Slovenská republika zároveň oceňuje záväzok spoločnosti Nippon investovať do modernizácie a dekarbonizácie výroby v Košiciach.
Autor TASR
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vyjadril ambíciu povýšiť vzťahy s Japonskom na úroveň strategického partnerstva. Krajinu označil za jedného z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov pre Slovensko v Ázii. Uviedol to po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Tošimicua Motegiho na Úrade vlády (ÚV) SR. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru úradu.
Za kľúčovú oblasť ďalšej spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Jednou z hlavných tém rokovania bola akvizícia U. S. Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Slovenská vláda ju vníma ako významný míľnik v hospodárskych vzťahoch medzi Slovenskom a Japonskom. „To, že U. S. Steel Košice prechádza do japonských rúk, považujeme za významnú udalosť pre slovensko-japonské hospodárske vzťahy. Vláda je pripravená poskytnúť maximálnu súčinnosť, aby sa tento projekt úspešne rozvíjal. Chceme, aby Košice zostali moderným a konkurencieschopným oceliarskym centrom,“ povedal predseda vlády.
Slovenská republika zároveň oceňuje záväzok spoločnosti Nippon investovať do modernizácie a dekarbonizácie výroby v Košiciach. Za dôležitý krok považuje aj plánovanú výstavbu elektrickej oblúkovej pece. „Dekarbonizácia priemyslu je nevyhnutná, ale nesmie znamenať likvidáciu priemyslu. Potrebujeme investície do nových technológií a zároveň musíme chrániť konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Toto je záujem Slovenska a verím, že aj Japonska,“ zdôraznil Fico.
Premiér zároveň uviedol, že Slovensko chce vytvárať priestor pre nové japonské investície a prehlbovať spoluprácu v energetike, doprave, digitalizácii či vodíkových technológiách.
Návšteva Motegiho je prvou návštevou japonského ministra zahraničných vecí na Slovensku po 19 rokoch. Priamo tiež súvisí s konaním ôsmeho zasadnutia ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny (V4) a Japonska, ktoré sa uskutoční 1. septembra, nakoľko Slovensko prevzalo od 1. júla rotujúce predsedníctvo V4. Naposledy Slovensko navštívil v roku 2007 vtedajší šéf japonskej diplomacie Taro Aso.
Za kľúčovú oblasť ďalšej spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Jednou z hlavných tém rokovania bola akvizícia U. S. Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Slovenská vláda ju vníma ako významný míľnik v hospodárskych vzťahoch medzi Slovenskom a Japonskom. „To, že U. S. Steel Košice prechádza do japonských rúk, považujeme za významnú udalosť pre slovensko-japonské hospodárske vzťahy. Vláda je pripravená poskytnúť maximálnu súčinnosť, aby sa tento projekt úspešne rozvíjal. Chceme, aby Košice zostali moderným a konkurencieschopným oceliarskym centrom,“ povedal predseda vlády.
Slovenská republika zároveň oceňuje záväzok spoločnosti Nippon investovať do modernizácie a dekarbonizácie výroby v Košiciach. Za dôležitý krok považuje aj plánovanú výstavbu elektrickej oblúkovej pece. „Dekarbonizácia priemyslu je nevyhnutná, ale nesmie znamenať likvidáciu priemyslu. Potrebujeme investície do nových technológií a zároveň musíme chrániť konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Toto je záujem Slovenska a verím, že aj Japonska,“ zdôraznil Fico.
Premiér zároveň uviedol, že Slovensko chce vytvárať priestor pre nové japonské investície a prehlbovať spoluprácu v energetike, doprave, digitalizácii či vodíkových technológiách.
Návšteva Motegiho je prvou návštevou japonského ministra zahraničných vecí na Slovensku po 19 rokoch. Priamo tiež súvisí s konaním ôsmeho zasadnutia ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny (V4) a Japonska, ktoré sa uskutoční 1. septembra, nakoľko Slovensko prevzalo od 1. júla rotujúce predsedníctvo V4. Naposledy Slovensko navštívil v roku 2007 vtedajší šéf japonskej diplomacie Taro Aso.