Premiér: Cieľom je schválenie štátneho rozpočtu na budúci týždeň

Bratislava 16. decembra (TASR) - Cieľom je schváliť štátny rozpočet pre rok 2023 na budúci týždeň. Vyhlásil to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že je to potrebné na realizovanie opatrení na pomoc ľuďom.



"Je to rozpočet pomoci ľuďom a pomoci zamestnávateľom. Nechceme, aby ľudia prichádzali o prácu a preto pomôžeme aj zamestnávateľom. Tento rozpočet je tak postavený. Je teraz na zodpovednosti parlamentu, aby tento rozpočet schválil," skonštatoval.



Všetky ďalšie kroky budú podľa Hegera závisieť od politických rokovaní na úrovni strán. "Budeme vás o tom priebežne informovať," doplnil.



Poukázal, že jeho vláda bola demokratická, protikorupčná, mala jasné zahranično-politické smerovanie a presadila viacero reforiem. "Slovensko sme výrazne posunuli dopredu a dali sme ho na kurz obnovy," dodal.