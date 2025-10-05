< sekcia Slovensko
Premiér: Cieľom zahraničnej politiky SR nie je porážka Ruska

Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - Cieľom zahraničnej politiky SR nie je porážka Ruskej federácie. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 premiér Robert Fico (Smer-SD). Podľa svojich slov nedovolí, aby sa Slovensko nechalo zatiahnuť do akéhokoľvek „dobrodružstva“ voči Rusku. Fico zopakoval, že vojnu odmieta a uznáva, že použitie vojenskej sily Ruskom bolo porušením medzinárodného práva.
„Nie je cieľom zahraničnej politiky SR, vlády SR, ktorej som premiérom, porážka Ruskej federácie. Už to konečne pochopte. To nie je náš cieľ. Náš cieľ je, aby sa čo najrýchlejšie skončila vojna na Ukrajine, lebo sú to Slovania, ktorí sa medzi sebou zabíjajú,“ vyhlásil premiér s tým, že keby Európska únia vynakladala toľko energie na mier, ako vynakladá na podporu vojny na Ukrajine, vojna mohla byť dávno skončená. „V tomto okamihu neexistujú žiadne historické, právne ani morálne dôvody, prečo by sa Slovensko malo nechať zatiahnuť do akéhokoľvek dobrodružstva proti Ruskej federácii,“ doplnil Fico.
Premiér si nemyslí, že Slovensko má potrebné vybavenie na návrat povinnej vojenskej služby, preto považuje projekt Národných obranných síl za dobrý kompromis. Zdôraznil zároveň, že Slovensko nemá žiadne systémy, ktoré by chránili strategické objekty, ako sú atómové elektrárne. Viní z toho exministra obrany Jaroslava Naďa. Dodal, že Slovensko potrebuje ešte nejaký čas, kým bude letka zložená zo stíhačiek F-16 kompletná. „Naďalej platí, že naše nebo je chránené predovšetkým stíhačkami z Poľska, z Českej republiky a, myslím, z Maďarska, s tým, že sa pripravuje tá letka na to, aby prevzala tieto úlohy ochrany vzdušného priestoru,“ priblížil. Dodal, že preto došlo k rozhodnutiu, že sa nakúpia nové stíhačky, aby si Slovensko mohlo samo riešiť svoju ochranu.
Fico sa nechcel vyjadrovať k tomu, či sa Slovensko zapojí do iniciatívy na ochranu pred dronmi, pretože podľa neho neexistuje žiadny dronový projekt. Ide len o odbornú diskusiu. „Nemám sa k čomu vyjadrovať,“ odpovedal.
