Premiér poďakoval polícii i prokurátorom v kauze vraždy Kuciaka

Bratislava 21. februára (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) ďakuje policajtom a prokurátorom za to, že "vrahovia i možní objednávatelia dnes stoja pred súdom". Uviedol to v reakcii na druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dodal, že ho mrzí, ak sa z tejto tragédie robí politika.



"Je mi ľúto zmareného života dvoch mladých ľudí, tak ako mi je ľúto každého násilne ukončeného života," povedal Pellegrini s tým, že po nástupe do funkcie premiéra bolo jeho prioritou vypátrať páchateľov a postaviť ich pred spravodlivý súd.



Pellegrini v tejto súvislosti odmieta ďalšie rozdeľovanie spoločnosti. "Iba spravodlivý trest pre vrahov a úplná pravda o celom prípade môžu prispieť k zmiereniu ľudí na Slovensku," vyhlásil s tým, že verí, že takýto ohavný čin sa na Slovensku už nikdy viac nezopakuje.



Podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) je dôležité urobiť všetko pre to, aby boli odsúdení tí, ktorí organizovali a spáchali vraždu. Zároveň si myslí, že vražda sa začala v spoločnosti využívať. "Chcel by som najmä apelovať na to, aby sme v dnešný deň nepodľahli v spoločnosti emóciám na zneužívanie tejto smrti. (...) Hlavne, aby sme urobili spolu všetko pre to, aby orgány činné v trestnom konaní ukončili svoju prácu, aby boli odsúdení tí, ktorí tento hrozný čin spáchali a organizovali," dodal.



Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár v súvislosti s udalosťami po vražde novinára a jeho snúbenice zdôraznil, že keby Most-Híd pred dvoma rokmi vládu opustil, jej obmena by nemusela nastať. Koalícia SNS a Smeru-SD by podľa neho mohla fungovať s podporou ĽSNS. Poznamenal, že pre nich bolo potrebné zabezpečiť vyšetrenie vraždy. Pripomenul zmenu policajného prezidenta, ku ktorej po výmene vlády došlo. Dodal, že Most-Híd prispel k začiatku očisty justície. "Myslím si, že sme prispeli k tomu, že dnes už vieme, kto vraždil, kto bol objednávateľom, volavka, a predpokladám, že súd im o krátky čas dá, čo si zaslúžia," skonštatoval.



Predseda Smeru-SD Robert Fico uviedol, že vražda bola "hrubým" spôsobom zneužitá na politické ciele. Zároveň podotkol, že vládna koalícia ukázala vysokú mieru politickej kultúry v roku 2018 prijatím viacerých rozhodnutí.