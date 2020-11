Premiér: Decembrové plošné testovanie nemôže byť dobrovoľné

Bratislava 23. novembra (TASR) – Ďalšie kolo plošného testovania, ktoré sa má uskutočniť v decembri, nemôže byť dobrovoľné, ako tomu bolo tento víkend (21. - 22. 11.). Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽANO) pred zasadnutím ústredného krízového štábu.



"My sa musíme rozhodnúť, buď tu bude masívne testovanie, alebo očakávam od kolegu Sulíka, že sa tu postaví a povie, že bude tvrdý lockdown," povedal Matovič. Poukázal, že tretia možnosť neexistuje, pretože "v lekárni sa nedá kúpiť liek na koronu". Poznamenal, že je dôležité sa zaujímať aj o stav pacientov v nemocniciach.







Premiér sa vyjadril aj k víkendovému testovaniu. Povedal, že s ministrom obrany Jaroslav Naďom (OĽANO) očakávali, že sa príde testovať zhruba tretina ľudí. "Bolo to niekde okolo 30 percent," poznamenal Matovič. Ako tvrdí, bol to test toho, či "dokážeme ísť v ústrety tým najťažším trom mesiacom, ktoré nás čakajú".



"Z toho jednoznačne vyplýva, že robiť akékoľvek plošné testovanie postavené na dobrovoľnosti absolútnej by boli vyhodené peniaze," uzavrel premiér.