Premiér deklaroval demokratické riešenie zmeny vedenia SIS

Bratislava 24. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) deklaroval, že zmenu vedenia Slovenskej informačnej služby (SIS) vyrieši zákonne a demokraticky. Postup viac nešpecifikoval. Zopakoval, že do desiatich dní bude mať tajná služba nové vedenie na základe výsledkov parlamentných volieb. Urobil tak v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



"Môžem garantovať, že SIS bude mať do desiatich dní vedenie, ktoré bude zodpovedať výsledkom parlamentných volieb. To je základ, to je celé. A bude to podľa zákona, demokratické, všetko, ako má byť," vyhlásil premiér. Plánovaný postup vlády nešpecifikoval. Podčiarkol, že SIS je tajná služba.



Opätovne kritizoval postoj prezidentky, ktorá už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa nechá na svojho nástupcu. Pripomenul, že v uplynulých rokoch čelili dvaja riaditelia SIS obvineniam a aktuálne tajná služba nemá riadne vedenie, len povereného námestníka. Trvá na tom, že nová vláda má právo navrhnúť vedenie SIS a mal by to byť niekto blízky kabinetu. Preto nominovali súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara. Podotkol tiež, že ich nominant nečelí žiadnej obžalobe či obvineniu.