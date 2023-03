Premiér: Do 30. júna máme čas schváliť zmenu financovania RTVS

Bratislava 1. marca (TASR) - Návrh zmeny financovania RTVS v rámci novely zákona by mal prísť už na májovú schôdzu Národnej rady SR. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO), pričom avizoval komfortný časový priestor na schválenie legislatívy do konca júna, teda do termínu platnosti tzv. koncesionárskych poplatkov.



"Do 14. apríla to preberieme na vláde, aby sa materiál mohol predložiť na májovú schôdzu, na ktorej bude k návrhu prvé čítanie, na júnovej potom druhé čítanie. Takže do 30. júna vieme komfortne schváliť novelu zákona, ktorá zmení financovanie RTVS na garantované a stabilné, tak ako vo vyspelých krajinách," povedal. Spresnenie podielu hrubého domáceho produktu (HDP), ktoré bude predstavovať nárokovateľný štátny príspevok, očakáva od pripomienkového konania. Poistenie nového modelu financovania RTVS v podobe ústavného zákona je podľa neho možnosťou do budúcnosti. "Teraz primárne riešime zmenu, ktorá má nahradiť doterajší systém," upozornil.



V návrhu novely zákona, ktorý Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, sa spomína zabezpečenie financovania RTVS na základe podielu z HDP na úrovni minimálne 0,17 percenta a optimálnej hodnoty 0,19 percenta HDP.



Okrem nárokovateľného štátneho príspevku, odvíjajúceho sa od podielu HDP, legislatívna úprava ráta aj so zrušením doterajšieho inštitútu Zmluvy so štátom, prostredníctvom ktorého sa rozpočet RTVS každoročne dofinancovával, najmä na programy vo verejnom záujme.



Navrhovaný model financovania podporuje SaS, podľa liberálov vytvára potrebný objem zdrojov na fungovanie RTVS bez dodatočných kompenzácií. "Nový model financovania priamym transferom podielu HDP zaručuje väčšiu nezávislosť ako doterajšie financovanie," dodal poslanec Národnej rady SR za SaS Michal Luciak. K téme pripravuje SaS aj konferenciu, na ktorú pozve všetky zainteresované subjekty. Okrem modelu financovania sa bude diskutovať aj o voľbe riaditeľa RTVS, ako aj inštitúciách, ktoré ju kontrolujú.



Nový model financovania súvisí so schválením legislatívnej zmeny, ktorá od júla ruší tzv. koncesionárske poplatky, doterajší hlavný zdroj príjmu RTVS. Koniec koncesií, ktoré zrušili v rámci novely zákona o dani z osobitných stavieb, si pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2023 vydobyla SaS.