Premiér: Dohodu na verejnom ochrancovi práv treba nájsť čo najskôr

Bratislava 4. novembra (TASR) - Voľbu nového verejného ochrancu práv treba akútne vyriešiť. Povedal to premiér Eduard Heger (OĽANO). Pripúšťa, že politické dohody sa niekedy hľadajú ťažko, no treba ju nájsť čo najskôr. Funkcia ombudsmana nie je obsadená niekoľko mesiacov. Voliť ho majú poslanci Národnej rady (NR) SR na aktuálnej schôdzi.



"Je to vec, ktorú potrebujeme akútne vyriešiť. Politické dohody sa hľadajú, niekedy sa hľadajú dlho a ťažko," povedal premiér novinárom počas výjazdu v Martine. "Som za to, aby sme dohodu našli čo najskôr," doplnil k voľbe ombudsmana.



Doterajšej ombudsmanke Márii Patakyovej sa skončilo funkčné obdobie ešte 29. marca. Prvý termín na podávanie návrhov pôvodne určili na 25. februára, odvtedy sa presúval až do septembra. Kancelária verejného ochrancu práv upozornila, že jej na stole pribúdajú podnety, ktoré čakajú na zhodnotenie novým ombudsmanom. O funkciu sa uchádza Róbert Dobrovodský, Maroš Matiaško a Marián Török. Ombudsmana volí parlament na päť rokov.



Vzhľadom na bezpečnostný incident je prerušená aktuálna schôdza do utorka (8. 11.). Poslanci sa preto ešte nedostali k voľbe ombudsmana. Podpredseda parlamentného ľudskoprávneho výboru Peter Pollák (OĽANO) predpokladá, že budúci týždeň plénum pristúpi k hlasovaniu o ombudsmanovi.