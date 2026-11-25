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Premiér: Dôležitá je príprava na eurofondy, nech sa ministri dohodnú
Reagoval tak na spor medzi ministrom investícií Samuelom Migaľom a ministrom školstva povereným riadením Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy Tomášom Druckerom.
Autor TASR
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Prípadná zmena kompetencií v oblasti prípravy eurofondov na ďalšie programové obdobie po roku 2028 je rozhodnutím Národnej rady (NR) SR. Dôležité je, aby bolo Slovensko dobre pripravené na ich čerpanie. Príslušní ministri by sa teda mali dohodnúť a spolupracovať. Uviedol to v stredu na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti premiér Robert Fico (Smer-SD).
Reagoval tak na spor medzi ministrom investícií Samuelom Migaľom (nezávislý) a ministrom školstva povereným riadením Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomášom Druckerom (Hlas-SD). Ten vznikol v utorok (24. 11.) po tom, ako koaličný poslanec Erik Vlček (Hlas-SD) predložil pozmeňujúci návrh k zákonu o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorým okrem iného presúva prípravu nových eurofondov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) na Úrad podpredsedu vlády.
Premiér pripomenul, že tento úrad a jeho zamestnanci sú špeciálne pripravení na nové obdobie eurofondov, keďže od roku 2028 bude podobné čerpaniu plánu obnovy. „Všimol som si, že sú nejaké prejavy nervozity, že kto to bude mať pod kontrolou alebo nebude mať pod kontrolou. Ale ak padne v Národnej rade rozhodnutie, to je vec NR SR, že sa vytvorí úsek podpredsedu vlády pre nové plánovacie obdobie, tak to bude rozhodnutie Národnej rady a ja to budem rešpektovať, pretože ide o kvalifikovaných ľudí,“ vyhlásil Fico.
Súčasné eurofondové obdobie by malo podľa neho v plnom rozsahu zostať na MIRRI. „Myslím si, že najlepšie riešenie by bolo, keby sa spojili sily obidvoch ministerstiev, aj ministerstva pána Migaľa, aj podpredsedu vlády, aby sme pripravili taký tím, ktorý bude v roku 2027 schopný veci posúvať,“ zdôraznil premiér s tým, že budúci rok bude kľúčový pre prípravu nových eurofondov, ktoré by sa mali začať čerpať od 1. januára 2028.
Reagoval tak na spor medzi ministrom investícií Samuelom Migaľom (nezávislý) a ministrom školstva povereným riadením Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomášom Druckerom (Hlas-SD). Ten vznikol v utorok (24. 11.) po tom, ako koaličný poslanec Erik Vlček (Hlas-SD) predložil pozmeňujúci návrh k zákonu o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, ktorým okrem iného presúva prípravu nových eurofondov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) na Úrad podpredsedu vlády.
Premiér pripomenul, že tento úrad a jeho zamestnanci sú špeciálne pripravení na nové obdobie eurofondov, keďže od roku 2028 bude podobné čerpaniu plánu obnovy. „Všimol som si, že sú nejaké prejavy nervozity, že kto to bude mať pod kontrolou alebo nebude mať pod kontrolou. Ale ak padne v Národnej rade rozhodnutie, to je vec NR SR, že sa vytvorí úsek podpredsedu vlády pre nové plánovacie obdobie, tak to bude rozhodnutie Národnej rady a ja to budem rešpektovať, pretože ide o kvalifikovaných ľudí,“ vyhlásil Fico.
Súčasné eurofondové obdobie by malo podľa neho v plnom rozsahu zostať na MIRRI. „Myslím si, že najlepšie riešenie by bolo, keby sa spojili sily obidvoch ministerstiev, aj ministerstva pána Migaľa, aj podpredsedu vlády, aby sme pripravili taký tím, ktorý bude v roku 2027 schopný veci posúvať,“ zdôraznil premiér s tým, že budúci rok bude kľúčový pre prípravu nových eurofondov, ktoré by sa mali začať čerpať od 1. januára 2028.