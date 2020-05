Premiér: Domáca karanténa je spustená, ale zatiaľ iba na Androide

Bratislava 23. mája (TASR) - Domáca karanténa je spustená, avšak dá sa zatiaľ stiahnuť iba do smartfónov s operačným systémom Android. Prejsť sa dá od sobotného večera zatiaľ iba na hraničnom priechode Berg. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) o tom informuje na sociálnej sieti.







„Ľudia nemôžu viac čakať, a preto nebudeme viac čakať, teda spúšťame domácu karanténu aj do času, kým prídu súhlasy od Apple a Googlu,“ uviedol Matovič. Premiér zároveň avizuje, že je aplikácia zatiaľ prístupná iba pre telefóny s operačným systémom Android a prejsť do domácej karantény sa dá iba cez hraničný priechod Berg. „O pridaní ďalších priechodov bude Policajný zbor postupne informovať,“ doplnil Matovič.



Podmienky domácej karantény zostávajú rovnaké s tým rozdielom, že repatriant podpíše navyše jedno vyhlásenie, čím zoberie na vedomie, že aplikácia zatiaľ nie je autorizovaná spoločnosťami Apple a Google, a tým preberá aj riziko.



Okrem toho premiér avizuje od nedele (24. 5.) rovnakú možnosť pre všetkých, ktorí sa momentálne nachádzajú v štátnej karanténe.



Spustenie domácej karantény očakávali repatrianti pôvodne v piatok (22. 5.), keď sa ich väčší počet dostavil na hraničný priechod Jarovce - Kittsee. Niektorí z nich blokovali premávku, čo spôsobilo zdržanie na hraniciach s Rakúskom.



Základnými podmienkami na absolvovanie karantény v domácej izolácii je smartfón s kamerou a určovaním polohy, nonstop wifi pripojenie alebo dostatok mobilných dát a dostatočný mobilný signál na mieste izolácie. Občan musí v domácej izolácii absolvovať test na COVID-19. Počas domácej izolácie občan ani ostatní členovia domácnosti nemôžu opustiť miesto izolácie.