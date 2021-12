Premiér dostal 3. dávku vakcíny proti COVID-19, vyzval k očkovaniu

Bratislava 20. decembra (TASR) - Očkovanie treťou dávkou je dôležité aj z hľadiska blížiaceho sa variantu omikron. V pondelok to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO), ktorý dostal na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave tretiu dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19.



Premiér povedal, že druhou dávkou bol zaočkovaný 23. júla a keď mu prišla správa, že sa môže ísť dať preočkovať treťou dávkou, tak to využil. Poukázal na to, že krajiny, ktoré majú výrazne vyššiu zaočkovanosť, zavádzajú striktné opatrenia počas Vianoc. "Snažíme sa získať čo najviac informácií, ako sa bude tento variant správať. S istotu vieme, že sa šíri veľmi rýchlo," povedal premiér s tým, že tretia dávka výrazne zvyšuje ochranu proti tomuto variantu.



Je dôležité, aby posilňujúcu dávku využili najmä starší ľudia, tvrdí Heger. "Som rád, že na Slovensku máme už treťou dávkou zaočkovaných takmer 800.000 ľudí," povedal. Zároveň pripomenul, že Slovensko je v počte zaočkovaných ľudí celkovo na chvoste. Povzbudil ľudí, aby sa dali vakcinovať.



Predseda vlády SR odporučil všetkým občanom, aby dodržiavali všetky opatrenia. Pred návštevami sa otestovali, poctivo nosili respirátory a obmedzili sociálny kontakt na minimum.



Podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pre zdravotníctvo Juraj Štekláč uviedol, že vo veľkokapacitnom centre v Bratislavy podali cez 650.000 vakcín. "U nás už v tejto chvíli dominujú tretie podania, je to dané tým, že BSK má celkom dobrú preočkovanosť. Záujem o prvé a druhé dávky už nie je až taký," povedal.



Pôvodne mal v pondelok ísť na očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Z dôvodu pracovného programu očkovanie preložil na stredu (22. 12.).