Premiér: Dotácia pre firmu S. Vlčana zatiaľ nebola vyplatená

Bratislava 8. mája (TASR) - Dotácia pre firmu Reko Recycling dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana nebola zatiaľ vyplatená. Pre médiá to v pondelok povedali dočasne poverený premiér Eduard Heger a dočasne poverený šéf envirorezortu Ján Budaj.



"Podľa informácií, ktoré mám, dnes na jeho účte nie je ani euro," priblížil Heger. Nariadil kontroly, ktoré majú preveriť, či bola dotácia udelená v súlade so zákonom. Ak sa preukáže, že nebola, bude proces zastavený.



Predseda vlády reagoval aj na vyjadrenia šéfa OĽANO Igora Matoviča. Ten tvrdí, že o menovaní Vlčana na post ministra sa dozvedel od Hegera. "Keď sme nominovali Vlčana, tak som bol súčasťou predsedníctva OĽANO. Nepamätám si presne, ako prišlo na meno Vlčana. Tak ako v každej štandardnej strane, ak by predseda nechcel, aby bol niekto ministrom, tak má vždy kompetenciu zakročiť," poznamenal Heger. Príde mu detinské, sa teraz doťahovať za to, kto bol koho nominantom. Tvrdí tiež, že sa ako premiér nezbavoval zodpovednosti za svojich ministrov.



Vlčan ponúkol vo štvrtok 4. mája pre medializovanú kauzu rodinnej spoločnosti Reko Recycling, ktorá získala štátnu dotáciu 1,4 milióna eur, odstúpenie zo svojej funkcie. Poukázal však na to, že nevidí zo strany danej spoločnosti ani zo svojej strany žiadne porušenie zákona.